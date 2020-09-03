МЗС України - про заяви Лукашенка: "Не треба шукати ворогів там, де їх немає"

Міністерство закордонних справ України закликало білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації щодо нібито впливу України на протести в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 3 вересня.

“У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим О. Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків. Не треба шукати ворогів там, де їх немає”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що вичерпну відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито залучення України в організацію протестів в Республіці Білорусь учора надав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Він, зокрема, наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі”, - зауважили в МЗС.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко продовжує виступати із заявами про втручання іноземних держав, серед яких і Україна, у внутрішні справи Білорусі. За його словами, на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни і управління протестними акціями з-за кордону, яке нібито відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі нібито дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.