Тихановська заявила, що протести у Білорусі не припиняться

Про це вона заявила в інтерв'ю NHK, передає Укрінформ.

За словами Тихановської, білоруський народ є рушійною силою виступів, які проходять у країні щодня, щоб надати достатньо сильний тиск на Лукашенка. Вона заявила, що протести не призупиняться.

Тихановська прокоментувала пропозицію чинного президента країни Олександра Лукашенка провести нові президентські вибори після внесення поправок до конституції.

За словами Тихановської, повторне голосування має пройти до обговорення конституційних поправок. Вона заявила, що народ не погодиться із запропонованим Лукашенком підходом, так як на це піде тривалий час.

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Раніше в одному з інтерв'ю президент РФ Володимир Путін повідомляв, що Москва і Мінськ домовилися про формування резерву з числа правоохоронців РФ. Глава РФ пояснював, що резерв з силовиків не буде задіяний, поки "екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, які не перейдуть певних меж і не приступлять просто до розбою, не почнуть підпалювати будинки, банки, намагатися захоплювати адміністративні будівлі і так далі".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів проведених 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.