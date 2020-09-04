Словаччина створює фонд підтримки білорусів

Словаччина створить фонд підтримки білоруського громадянського суспільства після "недемократичних і сфальсифікованих" президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, на підтримку репресованих білорусів планується виділити 250 тисяч євро.

Як одну з форм підтримки планується видати до 20 додаткових стипендій білоруським студентам для навчання в Словаччині. Наразі двоє білорусів навчаються на державній стипендії в Словаччині.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек виступив із ініціативною створення аналогічного фонду для підтримки Білорусі. На його думку, щоб допомога була ефективною, необхідна сума від 10 млн до 20 млн крон (383 тис. - 767 тис. євро).

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: У Білорусі зламали сайт МВС й оголосили Лукашенка у розшук

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих у ході протестів.

Фото: АА