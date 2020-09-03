У Мінську під будівлею МВС протестували журналісти

Увечері 3 вересня близько 50 журналістів незалежних білоруських ЗМІ зібралися біля будівлі МВС, вимагаючи зустрічі з главою відомства Юрієм Караєвим.

Про це повідомляє Радыё Свабода, передає Укрінформ.

Журналісти Tut.by, "Онлайнерс", "БелаПАН", "Нашей Нивы" та інших ЗМІ перебували перед будівлею МВС з плакатами: "Преса - це святе. Юрій Караєв", "Свобода журналістам", "Робили свою роботу - опинилися в Окрестіно".

Генеральний директор "Тут Бай Мэдыя" Людмила Чекина уточнила, що міністр внутрішніх справ Білорусі Караєв і інші офіційні особи до журналістів не вийшли. Їм було заявлено, що під час затримання журналістів в ході студентської акції 1 вересня порушень закону не було. У разі розбіжностей пропонували звернутися до прокуратури.

Крім того, невідомі затримали і вивезли фотокореспондента Tut.by Дмитра Брушка. Його доставили в Жовтневий РВВС, де раніше утримували журналістів, затриманих під час студентської акції 1 вересня.

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Поліція попросила репортерів залишити територію перед будівлею міністерства, заявивши, що це "режимний об'єкт". Після цього протестувальники провели акцію також біля Міністерства інформації. Потім пішли до Жовтневого РВВС, де зараз перебуває затриманий фотограф Tut.by Брушко. Близько 19:30 журналісти прибули до Жовтневого РВВС. Вони прикріпили плакати до паркану біля входу у ВВС. Далі журналістів не пустили, закривши перед ними ворота.

У Мінську понад дві доби в ізоляторі сидять шість журналістів видань Tut.by, БелаПАН і "Комсомольської правди в Білорусі", які висвітлювали демонстрації. Вони були з протестувальниками, працювали і були позначені як «преса». Проте, у протоколах їх обвинувачують в участі в акції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Протестувальники оголосили у Білорусі загальнонаціональний страйк.

Окремо свої акції протесту проводять студенти і викладачі вузів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: svoboda.org (RFE/RL)