Білоруського телеведучого арештували за участь у протесті

Первомайський районний суд у Мінську заарештував телеведучого Дениса Дудинського на 10 діб за участь у "несанкціонованій акції".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Зазначається, що суд проходив без присутності адвокатів.

Напередодні з'явилася інформація про затримання телеведучих Дмитра Кохно та Дениса Дудинського, які втратили ефірний час на державному телебаченні через те, що вони виступили проти жорстокості силовиків щодо мирного населення. Вранці 3 вересня дружини телеведучих підтвердили, що Дудинський і Кохно знаходяться за гратами.

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Дудинський вів на Першому каналі БТ передачу «Доброго ранку, Білорусь».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: RFE/RL