У Мінську силовики затримали двох телеведучих

У Мінську затримали двох телеведучих Дмитра Кохна і Дениса Дудинського, які раніше засудили затримання силовиками мирних людей.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

За словами дружини Дудинського Катерини Раєцької, всю ніч затримані провели в ізоляторі на вулиці Окрестіна.

«Мій чоловік з товаришем провів ніч «на перетримці» на Окрестіна, ми з Надею Кохно (дружина Дмитра Кохна - ред.) з 9.00 ранку і весь день плануємо чекати біля суду Центрального району (попередня інформація) звісток про засідання, щоб стежити за новинами», - повідомила вона.

Надія Кохно опублікувала в Інстаграмі відео затримання чоловіка.

Причини затримання, а також які силові відомства до цього причетні - поки що невідомо.

Як пише видання, ведучого телепередачі «Удача на додачу» на телеканалі ОНТ Дмитра Кохна звільнили після емоційного поста в соцмережах з приводу затримань ОМОНом людей в черзі до магазину сувенірів з національною символікою. Пізніше він звернувся з відкритим листом до колег, які ще працюють на білоруському телебаченні. Шоумен закликав «зробити крок, без скандалів і гучних заяв», тобто звільнитися. Він пообіцяв, що особисто відстоюватиме кожного з них.

Денис Дудинський також постраждав через відкрите висловлення власної думки. Після його поста про затримання біля магазину Symbal.by стало відомо, що його з дружиною Катериною Раєцькою відсторонено від ведення «Слов'янського базару». Пізніше його звільнили з телеканалу БТ.

Крім того, за даними Euroradio, щодо топменеджера IT-компанії PandaDoc Віктора Кувшинова порушено кримінальну справу за статтею 210 КК Білорусі (розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями). Йому може загрожувати від 5 до 12 років в'язниці.

Раніше в середу повідомлялося, що співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі прийшли з обшуком до мінського офісу ІТ-компанії PandaDoc, засновник якого допоміг створити ініціативу зі збору коштів для силовиків, які вирішили змінити професію.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TYT.BY