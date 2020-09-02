У Мінську затримали фотокореспондента TUT.by

У білоруській столиці біля станції метро "Пушкінська", де влада в черговий раз прибрала меморіал загиблому демонстранту Тарайковському, затримали фотокореспондента TUT.by Вадима Замировського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

"На столичній "Пушкінській" затримали фотокореспондента tut.by Вадима Замировського", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в середу ввечері люди починають прибувати до меморіалу Тарайковського, розчищають насипану сіль і просто ігнорують міліцію, яка намагається заперечувати.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by