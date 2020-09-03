Студентські протести у Білорусі: більшості затриманих 1 вересня присудили арешти

Понад 200 діб арешту загалом отримали учасники студентських акцій протесту у Білорусі, затримані в День знань.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

Зазначається, що в судах Мінська 2 вересня йшли процеси над затриманими в День знань учасниками студентських акцій протесту.

За даними правозахисного центру «Весна», в сумі студенти та інші затримані отримали понад 200 діб арешту.

На всіх затриманих було складено протоколи за ч.1 ст. 23.34 КоАП за порушення порядку організації або проведення масових заходів. В основному суди карали добою арешту.

За даними правозахисників, було розглянуто 44 адміністративних справ. Добою покарали 32-х осіб, штрафи отримали 12. Щодо адміністративних арештів, то найменший термін склав 5 діб.

Кілька справ було відправлено на доопрацювання. У тому числі справи шести затриманих при виконанні службових обов'язків журналістів TUT.BY, «Комсомолки» та БелаПАН.

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Також повідомляється, що 2 вересня у Мінську і регіонах було затримано 7 осіб.

Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.