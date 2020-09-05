Білоруська опозиціонерка Ковалькова виїхала до Польщі

Довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і член президії координаційної ради Вольга Ковалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми підтверджуємо, що Вольга зараз перебуває У Польщі", - заявив прессекретар Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков.

Зараз Координаційна рада готує заяву з приводу виїзду Ковалькової до Польщі.

Вольга Ковалькова, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, була затримана 24 серпня біля прохідної Мінського тракторного заводу, куди вона прибула з представником страйкового комітету МТЗ Сергієм Дилевським, щоб обговорити ситуацію зі страйком працівників.

Ковалькову засудили до 10 днів адміністративного арешту за участь у "несанкціонованому масовому заході". 3 вересня закінчився 10-денний термін арешту, але того ж дня Ковалькову знову засудили ще до 15 діб та визнали винною в участі в мітингу біля готелю «Планета» 23 серпня. Досі невідомо, як Ковалькову випустили до закінчення терміну арешту.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тихановська змушена була виїхати до Литви.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: Єврорадіо