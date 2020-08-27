Дуда призначив нових глав МЗС та МОЗ Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно призначив голову комісії Сейму у закордонних справах Збігнєва Рау на посаду глави МЗС Польщі, а керівника Національного фонду здоров’я Польщі Адама Недзельського — на посаду міністра охорони здоров’я.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, офіційна церемонія призначення на посаду відбулася в середу у президентському палаці.

“Як ми бачимо, сьогодні як охорона здоров’я, так і закордонні справи є головними темами, про які говорять у ЗМІ. З одного боку – проблема боротьби з коронавірусом, з іншої – те, що діється за нашим східним кордоном, зокрема в Білорусі, а також в інших місцях на світі свідчить, що це нелегкі часи для закордонної політики”, - наголосив Дуда.

Він побажав обом міністрам успіхів на своїх посадах.

Читайте також: Глава МЗС Польщі Чапутович подав у відставку

Як інформувалося, на минулому тижні у відставку подали глава МЗС Польщі Яцек Чапутович та глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський. Обидва ексміністри заявили, що віддавна планували у відставку. Глава уряду Матеуш Моравецький високо оцінив їх роботу.

Очікується, що чергові зміни в уряді Польщі відбудуться у вересні-жовтні.

Як повідомлялося, у Польщі 12 липня відбувся другий тур президентських виборів. Президентом вдруге став Анджей Дуда, за якого віддали голоси 51,03% виборців.

Фото: PAP/Radek Pietruszka