У Польщі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали остаточно знищили меморіальну таблицю на могилі вояків УПА, яку було пошкоджено в 2015 році.

Цю інформацію, яка з’явилася в газеті українців Польщі “Наше слово” в коментарі власному кореспондентові Укрінформу підтвердив голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима.

“Так, знищено таблицю на горі Монастир…Абсолютно, це елемент гібридної війни і чергова спроба викликати негативний резонанс в українсько-польських відносинах”, - підкреслив Тима.

Він назвав невипадковим знищення пам’ятника у момент, коли між Україною і Польщею ведуться активні переговори щодо відновлення цього легального пам’ятника воякам УПА, що є однією з умов для нормалізації відносин між обома країнами.

На думку Тими, це також може мати зв’язок з різким погіршенням польсько-російських відносин в історичній площині і намаганнями Росії послабити Польщу також і у відносинах із сусідами.

Як повідомив голова ОУП, відсутність таблиці у Монастирі було виявлено ще у перший день православного Різдва. Але тоді не забили на сполох, оскільки в цьому місці лежав сніг, відтак не було виявлено розбитих вщерть елементів таблиці. Крім того, було сподівання, що таблиці було знято для проведення ремонту польською стороною. Однак кілька днів потому, коли сніг зійшов, в одному з ярів знайдено розбиті елементи таблиці та викинуті вишиті рушники, які залишили тут восени польські активісти та представники інтелігенції на знак вшанування померлих.

Тима поінформував, що у зв’язку з черговим актом вандалізму ОУП подає заяву до поліції, а також поінформує у вівторок, 21 січня, про ситуацію з пам’ятником представників комісії з питань національних та етнічних менших Сейму Польщі.

Об’єднання українців також у спеціальній заяві з цього приводу закликало міністерство культури і національної спадщини Польщі “рішуче відреагувати на чергову провокацію” і опрацювати модель врегулювання питання українських могил та пам’ятників. Крім того, ОУП закликало міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яке відповідає за політику щодо нацменшин, створити групу, що займеться як питаннями провокацій й актів вандалізму, так і врегулюванням справ українських пам’ятників і могил в РП.

Як повідомлялося, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. За це нікого не було затримано і покарано. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими з’являлися на російських сайтах та ресурсах бойовиків на окупованих територіях України.

На горі Монастир розташована могила-курган 62 воїнів УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також сучасний пам’ятник.

Фото Об’єднання українців у Польщі