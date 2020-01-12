Відновлення меморіалів УПА: у польському Інституті нацпам’яті назвали умови

Відновлення понівечених меморіалів Української повстанської армії на півдні Польщі вимагає політичних рішень органів польської влади, а також внесення змін у нормативні положення про воєнні поховання.

Про це заявив директор відділу вшанування боротьби та мучеництва польського Інституту національної пам’яті (ІНП) Адам Сівек, повідомляє Dzieje.pl.

За словами Сівека, залучення ІНП до відновлення українських могил у Польщі має базуватися на виробленні спільної позиції з цього приводу Інституту разом із МЗС Польщі та Міністерства культури та національної спадщини країни – органів, які також відповідають за історичну політику РП. Він додав, що в цьому питанні важливим також є голос воєвод Підкарпатського та Люблінського воєводств, на території яких розташовані ці пам’ятники.

Представник польського ІНП заявив, що це стосується виключно місць поховання, оскільки символічні пам’ятники УПА - “формації, члени якої відповідають за злочини проти польського народу на території Польщі, є абсолютно неприпустимими”.

Cівек поінформував, що в Польщі немає нормативних положень, якими б регламентувався статус поховання бійців УПА.

Представник ІНП також повідомив, що на території Польщі є 70-80 українських поховань, частина яких стосується й УПА.

Сівек зазначив, що закон про ІНП Польщі вже багато разів доповнювався, але цими поправками не враховувалися поховання УПА.

Як повідомлялося, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі невідомими особами було знищено чи понівечено близько десяти пам’ятників УПА. Донині жоден з них не відновлено. Після знищення пам’ятника на кладовищі у Грушовичах поблизу Перемишля у 2017 році Україна заблокувала проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт.

Водночас за розпорядженням Президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року було розблоковано для польської сторони пошуково-ексгумаційні роботи. При цьому Київ висловив очікування, що Варшава вирішить питання з відновленням легальних місць пам’яті українців у Польщі, які було знищено чи понівечено кілька років тому.