Історичний діалог із Польщею: Дробович пропонує відійти від “перетягування канатів”

Новопризначений голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявляє, що у питаннях впорядкування історичних українських поховань на території Польщі найперше має йтися про вшанування пам’яті загиблих.

Про це він сказав під час своєї першої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не може бути такого, що бур’яни ростуть на братських могилах. Це неприпустимо. І починати ми повинні із вшанування людської гідності. Ми маємо відійти від перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування про людську гідність, про права людини. Людина, яка померла, має право на гідне вшанування, з цього ми маємо починати. І я переконаний, що ми знайдемо спільну мову щодо цих питань з боку польської сторони», - сказав Дробович.

Він зазначив, що на початку січня у нього запланована зустріч з польським послом.

«Я отримав два політичні сигнали від посольства Польщі в Україні і від польського інституту національної пам’яті про готовність до конструктивної співпраці, готовність до діалогу та відновлення багатьох проєктів, які були раніше», - сказав Дробович.

Також голова УІНП додав, що в деяких аспектах історичної співпраці з Польщею можна змінити ракурс діалогу. За його словами, Архів репресивних органів Радянського Союзу може зацікавити Польщу, Угорщину та інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою УІНП Антона Дробовича. Він наголосив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

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Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.