Дробович має намір завершити Меморіал Героям Небесної сотні

Український інститут національної пам'яті продовжить роботу щодо створення Меморіалу Героям Небесної сотні та Музею Революції гідності.

На цьому наголосив під час своєї першої пресконференції на новій посаді голова УІНП Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжимо роботу зі створення Меморіалу Героям Небесної сотні і Національного музею Революції гідності. Я сподіваюся, що нам вдасться знайти спільну мову з прокуратурою і ми отримаємо дані щодо того, коли вже будуть зняті арешти з земельних ділянок. І власне завершимо створення Меморіалу і перейдемо до активної фази створення музею", - зазначив Дробович.

Він також акцентував на тому, що буде зосереджено увагу на посиленні культури діалогу. " Ми хочемо, щоб відходила в минуле радянська практика, коли суспільні комунікації - це якісь гасла. Ми хочемо посилити рівень і якість суспільного діалогу в країні, який базуватиметься на відповідальності і повазі один до одного сторін цього діалогу. Це стосується всіх історій, починаючи від культурної реінтеграції Донбасу і закінчуючи складними темами історії України, які роками або були не проговорені, не висвітлені через позицію Радянського Союзу, а потім якісь суспільно-економічні потрясіння, або просто в силу того, що не вистачало якихось ресурсів", - додав голова УІНП.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового очільника Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.