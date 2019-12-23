Дробович назвав пріоритети Інституту нацпам'яті на п'ять років

Пріоритетами УІНП на наступні 5 років стануть: продовження роботи з декомунізації, зокрема створення архіву репресивних органів; посилення роботи із закладами освіти; зусилля на міжнародній арені з визнання Голодомору геноцидом українського народу; протидія російській агресії.

Про це сказав 23 грудня під час першої пресконференції голова УІНП Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Величезна частина по декомунізації - це створення архіву репресивних органів. На наступний рік закладено на створення архіву трохи більше ніж 50 млн грн. Загалом вартість цього архіву 550 млн грн. Наразі є виділене приміщення, яке має близько 10 тис. кв. м, але потім воно буде збільшене до 19 тисяч кв. м. І це буде один з найбільших відкритих документальних архівів репресивних органів у Європі", - наголосив Дробович.

Щодо співпраці з МОН він зазначив, що вона стосуватиметься насамперед закладів освіти, а саме університетів та шкіл. Інститут нацпам'яті продовжить роботу з розробки методологічних матеріалів, засобів наочності - інфографіки, відеоконтенту тощо.

"Щодо визнання Голодомору геноцидом, то ми маємо кілька ідей, як посилити свої позиції в цьому плані. І друга частина цього пріоритету - це консолідація зусиль українських науковців і взагалі вирішення ключових суперечливих питань, які існують. Ми змінимо нашу внутрішню позицію, щоб нам було легше завершити цю справу", - сказав Дробович.

Він також зазначив, що у січні-лютому УІНП проведе кілька стратегічних сесій, буде змінено склад колегії при Інституті, після чого буде презентовано більш детальну стратегію на ці п'ять років.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою УІНП Антона Дробовича. 18 грудня в інтерв’ю Deutsche Welle Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.