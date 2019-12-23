Бородянський представив нового главу Інституту нацпам'яті

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового очільника Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство культури, молоді та спорту продовжує практику представлення керівників або людей, яких ми рекомендуємо на керівні посади. Сьогодні я хочу вам представити Антона Дробовича, який затверджений керівником центрального органу виконавчої влади Інституту національної пам`яті", - сказав Бородянський.

Антон Дробович 23 грудня проводить свою першу пресконференцію як очільник УІНП.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою УІНП Антона Дробовича. 18 грудня в інтерв’ю Deutsche Welle Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.