Бородянський представив нового главу Інституту нацпам'яті
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міністерство культури, молоді та спорту продовжує практику представлення керівників або людей, яких ми рекомендуємо на керівні посади. Сьогодні я хочу вам представити Антона Дробовича, який затверджений керівником центрального органу виконавчої влади Інституту національної пам`яті", - сказав Бородянський.
Антон Дробович 23 грудня проводить свою першу пресконференцію як очільник УІНП.
Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою УІНП Антона Дробовича. 18 грудня в інтерв’ю Deutsche Welle Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.
Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.