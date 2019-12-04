Інститут національної пам'яті отримав нового керівника

Інститут національної пам'яті отримав нового керівника

Укрінформ
Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський написав у своєму каналі в Telegram.

"Кабмін ухвалив рішення призначити Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті", - написав Бородянський.

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Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обійняв цю посаду у березні 2014 року.

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