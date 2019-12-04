Інститут національної пам'яті отримав нового керівника

Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський написав у своєму каналі в Telegram.

"Кабмін ухвалив рішення призначити Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті", - написав Бородянський.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обійняв цю посаду у березні 2014 року.