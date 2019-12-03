В’ятрович склав присягу народного депутата

«14 листопада 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі, В’ятровича Володимира Михайловича, включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність». Відповідно до статті 79 Конституції України, перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед Верховною Радою України з трибуни парламенту», - зазначив Голова ВР Дмитро Разумков.

У свою чергу В’ятрович, озвучуючи текст присяги, зауважив, зокрема, що усіма своїми діями боронитиме суверенітет і незалежність України, дбатиме про благо вітчизни і добробут українського народу.

Після цього Разумков також додав, що В’ятровича включено до складу фракції «Європейська солідарність».

Як повідомляв Укрінформ, В’ятрович пройшов до парламенту після того, як свої повноваження склала народний депутат Ірина Луценко, а наступна у виборчому списку "Європейської солідарності" Наталія Бойко (№24) написала відмову від мандата.

Фото: Європейська солідарність