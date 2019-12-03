Разумков оголосив про вихід Скороход і Полякова з фракції "Слуга народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив по вихід з фракції "Слуга народу" народних депутатів Антона Полякова та Анни Скороход.

Про це він сказав під час ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з протоколом засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 15 листопада 2019 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Анни Костянтинівни", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 15 листопада фракція партії "Слуга народу" на засіданні вирішила виключити Скороход і Полякова зі свого складу.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що причиною стало порушення ними "домовленостей про голосування, командну роботу з тих питань, з яких є згода всієї фракції".

14 листопада народний депутат Анна Скороход заявила на засіданні ВР, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Анна Скороход пройшла в Раду від партії "Слуга народу" в 93-му мажоритарному окрузі Київської області; Антон Поляков - в окрузі №206 Чернігівської області.

Депутати вважають незаконним рішення про виключення їх із фракції "Слуга народу".