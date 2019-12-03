Разумков відкрив Раду, в залі - 351 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую відкритим",- сказав Разумков.

У залі засідань зареєструвався 351 народний депутат.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок, 3 грудня, планує завершити розгляд поправок до законопроєкту №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

Народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту, яких внесено 328. Зокрема, народні депутати мають ухвалити поправку №318, яка передбачає забезпечення безперервності розслідування справ Майдану.