Рада у вівторок планує ухвалити законопроєкт про ДБР

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 3 грудня, планує завершити розгляд поправок до законопроєкту №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

Про це йдеться у порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Так, першим питанням у вівторок заплановано продовження розгляду в другому читанні законопроєкту №2116 щодо удосконалення діяльності ДБР. Народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту, яких внесено 328. Зокрема, народні депутати мають ухвалити поправку №318, яка передбачає забезпечення безперервності розслідування справ Майдану.

Крім того, парламентарії мають ухвалити проєкти постанов №2506 і №2507, що передбачають дострокове припинення повноважень народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова та Олексія Кучера. Як відомо, Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору, а Кучера - головою Харківської обласної державної адміністрації.

Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №0963 "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних", який було ухвалено в першому читанні ще Верховною Радою VIII скликання.

Також депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Він передбачає порядок проведення слідчих дій над нардепами після скасування депутатської недоторканності.

У другому читанні заплановано розгляд президентського законопроєкту №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.

Крім того, для повторного розгляду з пропозиціями Президента заплановано закон №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

У першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти 1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення передбачено проєкт постанови №2327 "Про Заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".