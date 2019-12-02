У ВР думають, як в систему “Рада” інтегрувати антикнопкодавне обладнання

Апарат Верховної Ради опрацьовує питання щодо можливості інтеграції обладнання в систему "Рада" задля унеможливлення неперсонального голосування народних депутатів.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Апарат Верховної Ради опрацьовує це питання, шукаємо колег, які б змогли інтегрувати все-таки в існуючу систему "Рада" додаткове обладнання, яке б все ж таки змогло функціонувати з тим обладнанням, яке є сьогодні. Тому що повна модернізація залу і цієї системи - достатньо коштовна подія. Сьогодні в бюджеті, дійсно, таких грошей нема", - зазначив Разумков.

Він додав, що встановлена у ВР сенсорна кнопка зараз не відповідає викликам, які стоять перед парламентом.

"Мається на увазі не сенсорна кнопка як така, а сенсорна кнопка, яка буде дійсно гарантувати індивідуальне голосування. Тому що сенсорна кнопка була 10 років тому встановлена, але вона зовсім не відповідає тим викликам, які є сьогодні перед Верховною Радою, і, мабуть, були 10 років тому. Але тоді не було таких технічних можливостей", - сказав спікер.

За його словами, у Київвраді ефективно працює система "Рада-4", але для встановлення її у парламенті наразі кошти не передбачені.

"Спробуємо вирішити питання, як кажуть, малою кров'ю. А якщо ні, то будемо звертатися і до уряду, і шукати додаткові ресурси для того щоб вирішити це питання, тому що, дійсно, порівняно з минулими скликаннями таких ганебних явищ стало менше, однак я погоджуюся, що вони все-таки мають місце, і з ними треба буде боротися", - підкреслив Разумков.

Голова ВР висловив сподівання, що система, яка унеможливить кнопкодавство, запрацює у парламенті вже у 2020 році: "Ми докладаємо максимуму зусиль для того, щоб було саме так".