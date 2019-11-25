У кошторис Ради не заклали грошей на сенсорну кнопку — ЧЕСНО

У кошторисі Верховної Ради на 2020 рік не передбачено видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.

"За інформацією, наданою відповідними структурними підрозділами апарату Верховної Ради України (управління справами та управління комп'ютеризованих систем), Державним бюджетом України на 2020 рік і кошторисом Верховної Ради на 2020 рік видатків на технічне переоснащення робочих місць народних депутатів у залі пленарних засідань Верховної ради України не передбачено", — йдеться у відповіді інформаційного управління апарату Ради на запит руху "ЧЕСНО".

Водночас нагадується, що під час обговорення проекту кошторису ВР на 2020 рік на засіданні Регламентного комітету 13 листопада, зокрема, обговорювали можливість технічного переоснащення сесійної зали. Так, депутат від "Слуги народу" Павло Фролов уточнював це питання у представників апарату ВР.

"Є це в кошторисі чи немає? Ви знаєте, що в цьому році були розмови і навіть в тому році технічне завдання було, закуплено, але ж далі справа не рушилась. Ось по цьому питанню?" — зауважував Фролов.

Головний бухгалтер управління справами апарату Ради Лілія Савкова зі свого боку зазначила: "На наступний рік Мінфін дав нам з капітальних видатків дуже-дуже маленьку суму і тільки 9 мільйонів 972 тисячі на капітальні по [статті] "10" [стаття видатків "здійснення законотворчої діяльності ВРУ" - ред.)".

Попри відсутність коштів у бюджеті голова Верховної Ради Дмитро Разумков та перший заступник голови Руслан Стефанчук, за даними "ЧЕСНО", неодноразово публічно заявляли про те, що хочуть викорінити кнопкодавство зі стін парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, екс-спікер Андрій Парубій 5 липня заявляв, що доручив апарату ВР до 15 серпня підготувати до використання систему голосування за допомогою сенсорної кнопки, щоб новий парламент уже міг із нею працювати.