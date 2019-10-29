Рада ухвалила за основу законопроєкт про "кнопкодавство"
Законопроєкт підтримали 287 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, - ідеться в пояснювальній записці.
Зазначається, що відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.
Автором проєкту закону 2148 є перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 9 жовтня рекомендував ухвалити законопроєкт 2148 в першому читанні.