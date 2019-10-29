Рада ухвалила за основу законопроєкт про "кнопкодавство"

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Законопроєкт підтримали 287 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, - ідеться в пояснювальній записці.

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Зазначається, що відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Автором проєкту закону 2148 є перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 9 жовтня рекомендував ухвалити законопроєкт 2148 в першому читанні.