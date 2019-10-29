Рада зробила крок до надання добровольцям статусу УБД

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", визначений Президентом як невідкладний.

За ухвалення документа проголосував 321 народний депутат за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроект має на меті дотримання правової та соціальної справедливості для кожного учасника бойових дій російсько-української війни.

«Депутатський корпус усвідомлює, що саме в цьому випадку має бути позитивна дискримінація, і надалі Верховна Рада України та Кабінет міністрів України почнуть впроваджувати політику перегляду пільг за статусами ветеранів війни та надавати допомогу за рахунок державних коштів у окремо визначених випадках. Розуміючи всі ризики, команда депутатів готова зробити все можливе для того, щоб добровольці без статусу, яких за експертними оцінками близько 3000 осіб, отримали законне право на статус «учасник бойових дій», - йдеться в пояснювальній записці.

Так, проєктом пропонується доповнити закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додавши до переліку учасників бойових дій осіб, які у період до набрання чинності законом “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше ніж 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії із Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами.

При цьому пропонується не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

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Законопроектом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановлюються відповідні підстави.

Окрім того, законопроектом пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їх сімей.