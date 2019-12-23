Дробович не планує змінювати команду Інституту нацпам’яті

Новопризначений керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович налаштований працювати і надалі зі старою командою УІНП.

Про це він сказав під час своєї першої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не отримав жодної заяви про звільнення, якщо мається на увазі, чи хочуть люди зі мною і далі співпрацювати. Більше того, я не почув жодного усного наміру про звільнення. Для мене це взагалі не сама ціль змінювати команду. Якщо люди готові працювати під ті програмні напрямки та пріоритети, які були озвучені в інтересах України, то ми будемо це робити", - сказав він.

Також Дробович зазначив, що команда УІНП є дуже професійною.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив Володимира В’ятровича з посади голови УІНП, яку він обіймав із березня 2014 року.

4 грудня Кабмін призначив головою УІНП Антона Дробовича.

18 грудня Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.