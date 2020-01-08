МЗС запрошувало посла Польщі в Україні через "історичні" заяви

Міністерство закордонних справ України 8 січня запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького у контексті обговорення його спільної з послом Ізраїлю заяви з історичних питань.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"8 січня до МЗС України було запрошено надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького. Під час бесіди та у контексті обговорення факту спільної заяви послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, також було зазначено, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у тому числі дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті.

"Домовлено про конкретні кроки у цьому напрямі", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.

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Як повідомляв Укрінформ, посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький 2 січня зробили спільну заяву, в якій висловили занепокоєння тим, що в Україні на регіональному рівні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, потрібно "раз і назавжди засудити".

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада ухвалила постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.