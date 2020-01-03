Княжицький розкритикував заяви послів Ізраїлю та Польщі щодо діячів УНР і ОУН

Співголова групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький вважає, що посли Ізраїлю та Польщі Джоель Ліон і Бартош Ціхоцький допустили неправдиві твердження у своїй заяві стосовно діячів УНР і ОУН.

Про це народний депутат написав у Facebook.

"Які етнічні чистки міг пропагувати, наприклад міністр уряду УНР Іван Липа, який народився в Керчі, а помер у 1923 році у Винниках під Львовом? Нічого подібного не було. Та й позиції Бандери і Мельника були протилежними. Якщо вже хтось і розпалює антисемітизм і міжнаціональну ворожнечу, то це Володимир Путін, який от щойно звинуватив в антисемітизмі увесь польський народ. І ми тут маємо солідаризуватися з заявами польських урядовців про засудження таких наклепницьких російських оцінок", - написав він.

Княжицький зазначив, що "ми по різному ставимося до різних дій українських історичних постатей, але завжди шануватимемо борців за волю України".

За його словами, рівень антисемітизму в Україні значно нижчий, ніж у Польщі, а поляків українці вважають найбільшими приятелями з усіх народів.

Як повідомляв Укрінформ, посли держави Ізраїль та Польщі Джоель Ліон і Бартош Ціхоцький висловили занепокоєння тим, що в Україні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, треба "раз і назавжди засудити".

Зокрема, дипломати зауважили, що Львівська облрада прийняла постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.

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Андрій Мельник - полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч, один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. З 1938 — голова Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. З 1945 — в еміграції. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі.

Іван Липа (літературні псевдоніми — Петро Шелест, Іван Степовик) - український громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар. Співзасновник таємного товариства «Братство тарасівців». Український комісар Одеси (1917), член ЦК Української партії соціалістів-самостійників, міністр віросповідань УНР (1919).