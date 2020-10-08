Візит Зеленського до Британії: на Банковій підбили підсумки

За підсумками візиту української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до Великої Британії була підписана історична угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Ця угода після Брекзиту гарантує нашим громадянам і бізнесу стабільність у співпраці та відкриває новий потенціал, охоплюючи такі сфери, як торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційне суспільство, навколишнє середовище, глобальні завдання щодо боротьби зі змінами клімату тощо. Українській стороні вдалося досягнути домовленостей, які передбачають лібералізацію умов торгівлі товарами й послугами на рівні, не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Велика Британія та Україна підтвердили свої зобов'язання відстоювати демократичні принципи, права людини та основні свободи, а також міжнародний правопорядок, який зберігає мир. Україна отримала цілковиту підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень. Велика Британія засудила агресію Росії проти України та підтримала необхідність безумовного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів.

Досягнуто декілька принципово важливих домовленостей.

Перша – про переоснащення Військово-морських сил України сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО й будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному й Азовському морях. Для фінансування цих робіт уряд Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час будівництва перших кораблів у Британії паралельно з модернізацією власного суднобудування, яке забезпечить будівництво наступних кораблів вже в Україні. Кошти підуть також на спорудження портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Ця домовленість допоможе зміцнити обороноздатність України на морі та підвищить безпеку на півдні України.

Також українська делегація повертається додому з кредитними гарантіями у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів. Відповідний Меморандум був підписаний сьогодні ввечері у присутності Президента.

Як зазначив Володимир Зеленський, ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Умови надання коштів дуже комфортні для України.

Уперше Глава Української держави був прийнятий членами британської королівської родини.