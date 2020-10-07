Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими

Герцог та герцогиня Кембриджські зустрілися у середу з Президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.

Як передає Укрінформ з посилання на офіційний акаунт Кембриджів у Твіттері, аудієнція відбулась у Букінгемському палаці.

«Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською у Букінгемському палаці», - йдеться у дописі.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Деталі зустрічі не наводяться.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський з дружиною 7-8 жовтня перебуватимуть з офіційним візитом у Великій Британії.

Під час візиту заплановані переговори Президента з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Зеленський також проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом та відвідає Лондонську фондову біржу, зустрінеться з британськими інвесторами.

Планується також підписання низки двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge / Twitter