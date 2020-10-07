Зеленський розповів деталі візиту до Британії: Угода про партнерство та два меморандуми

Українська делегація під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Великої Британії планує підписати Угоду про стратегічне партнерство і торгівлю, меморандум щодо розбудови військово-морського флоту та меморандум про запровадження україномовних аудіогідів у британських музеях.

Про це розповів глава держави, коментар якого надала Укрінформу його пресслужба.

“Дуже важливий візит, я вважаю, що історичний візит. Перш за все, очікуємо зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном — предметна буде зустріч, підпишемо важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами, яка дає можливість продовжити угоду про вільну торгівлю і розширити цю угоду після того, як Велика Британія вийде з ЄС”, - зазначив Президент.

Він також анонсував підписання меморандуму щодо розбудови військово-морського флоту.

“Важливий стратегічний документ, на військово-морській базі підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Ми всі віримо, що знов з’явиться військово-морський флот в Україні, й це перший такий важливий потужний крок”, - підкреслив Зеленський.

Крім того, глава держави зауважив, що передбачена також зустріч з королевською родиною, на якій планується до обговорення низка важливих питань.

“Одне з таких питань, яке пріоритетне для нашої країни, у чому британці дійсно професіонали, - це інфраструктура для психологічної реабілітації для наших воїнів, для наших ветеранів. Я думаю, що тут ми отримаємо підтримку з боку Великої Британії”, - наголосив Президент.

Він розповів, що матиме зустріч і з українською громадою, представниками бізнесу та мером London City.

Водночас Президент зазначив, що зустрічі матимуть й інші члени української делегації. Зокрема, перша леді Олена Зеленська планує підписати меморандум про появу україномовних аудіогідів у відомих британських музеях.

Яку повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з дружиною 7-8 жовтня перебуватимуть з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: Офіс Президента