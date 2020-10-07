Британія надасть додаткові £5 мільйонів гумдопомоги Україні

Велика Британія надасть додаткові 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для фінансування потреб внутрішньо переміщених осіб та громад в ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство Великої Британії у Твіттері.

"Велика Британія надасть додаткові £5 млн гуманітарної допомоги Україні. Фінансування дасть змогу продовжити роботу із забезпечення базових потреб та покращення умов життя ВПО, їхніх нових громад на підконтрольній уряду України частині Донбасу та громад в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

1/2 Британія 🇬🇧 надасть додаткові £5 млн гуманітарної допомоги Україні 🇺🇦.

Фінансування дасть змогу продовжити роботу із забезпечення базових потреб та покращення умов життя ВПО, їхніх нових громад на підконтрольній уряду України частині Донбасу та громад в ОРДЛО. #UKandUkraine pic.twitter.com/YHC8IAyo89 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) October 7, 2020

Як поінформували у диппредставництві, кошти підуть на забезпечення громад базовими товарами та послугами, підтримку постраждалих від конфлікту громад у подоланні наслідків COVID19, надання психосоціальної підтримки постраждалим від гендерного насильства та підтримку економічної активності громад.

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Яку повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з дружиною 7-8 жовтня перебуватимуть з офіційним візитом у Великій Британії.