МОЗ працює з посольством Британії над захистом електронної медсистеми

Міністерство охорони здоров'я спільно з посольством Великої Британії в Україні активно працює над захистом електронної медичної системи.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час брифінгу 7 жовтня, передає кореспондент Укрінформу

"Ми зараз активно почали працювати з посольство Великої Британії в Україні, зокрема в напрямку кібербезпеки. Ми сподіваємося, що наші спеціалісти ДП“Електронне здоров'я” будуть долучені до великої програми тестування сервісів eHealth. Безпека медичних даних для нас є великим пріоритетом, і саме те, що знаходиться в електронній системі охорони здоров'я, є надійно захищеним", - сказав Кучер.

Він зазначив, що МОЗ щоденно працює над тим, щоб інформація в електронній системі зберігалася надійно.

Як повідомлялось, 14 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський Указом № 392 увів у дію рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". Відповідно до п. 2 ст. 31 Закону України "Про національну безпеку України" організація підготовки Стратегії кібербезпеки України здійснюється за дорученням Президента України Національним координаційним центром кібербезпеки після затвердження Стратегії національної безпеки України.