Більшість кібератак здійснюють хакери з Росії - Microsoft

Компанія Microsoft повідомила, що в 2019 році заблокувала більш 13 млрд шкідливих і підозрілих листів, з яких понад 1 млрд містили посилання на фішингові (підроблені) сторінки для отримання облікових даних.

Про це йдеться в щорічній доповіді з кібербезпеки, опублікованому на сайті компанії, передаєт Укрінформ.

У першій половині 2020 року загальний обсяг атак збільшився приблизно на 35% в порівнянні з другою половиною 2019 року. Найбільше атак відбувалися з Росії, йдеться в звіті.

У Microsoft повідомили, що частка атак NSN виходять з Росії становить 52%. Далі слідують Іран (25%), Китай (12%), КНДР (11%).

Найбільше атак припадає на США (69%), Великої Британію (19%), Канаду (5%), Південну Корею (4%), Саудівську Аравію (3%).