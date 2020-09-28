Хакери впродовж тижня атакували штат Вашингтон – Bloomberg
"Атака уразила 13 установ штату шкідливим програмним забезпеченням, серед яких були програми Trickbot та Emolet", -зазначає агентство.
При цьому уточнюється, що зловмисні дії тривали впродовж тижня. Мотиви хакерів залишаються незрозумілими.
"Значного впливу на діяльність установ штату не виявлено", - зазначається в повідомленні. При цьому уточнюється, що поки немає даних про те, що хакерам вдалося отримати якусь цінну інформацію.
За попередніми результатами розслідування, першочерговою метою зловмисників було не стільки ураження інфраструктури штату, скільки виявлення прогалин у системі кібербезпеки штату.
"Виборча система штату не постраждала", - уточнюється в повідомленні.
Атака хакерів була локалізована за допомогою зусиль Міністерства внутрішньої безпеки, а також ФБР та із залученням фахівців компанії Microsoft.