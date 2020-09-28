Хакери впродовж тижня атакували штат Вашингтон – Bloomberg

"Атака уразила 13 установ штату шкідливим програмним забезпеченням, серед яких були програми Trickbot та Emolet", -зазначає агентство.

При цьому уточнюється, що зловмисні дії тривали впродовж тижня. Мотиви хакерів залишаються незрозумілими.

"Значного впливу на діяльність установ штату не виявлено", - зазначається в повідомленні. При цьому уточнюється, що поки немає даних про те, що хакерам вдалося отримати якусь цінну інформацію.

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За попередніми результатами розслідування, першочерговою метою зловмисників було не стільки ураження інфраструктури штату, скільки виявлення прогалин у системі кібербезпеки штату.

"Виборча система штату не постраждала", - уточнюється в повідомленні.

Атака хакерів була локалізована за допомогою зусиль Міністерства внутрішньої безпеки, а також ФБР та із залученням фахівців компанії Microsoft.