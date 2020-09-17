Microsoft повідомляє про зростання кібератак на лікарні

Впродовж перших тижнів пандемії COVID-19, у світі відбувалося суттєво менше організованих державами кібератак.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Microsoft Бред Сміт.

“Цікаво, що протягом кількох тижнів (на початку пандемії - ред.) ми виявляли спад у кібератаках, організованих державами, оскільки їх організаторам теж довелося відправити людей додому”, - сказав Сміт.

Утім, ситуація дуже швидко почала повертатися до рівня перед початком пандемії. “У квітні та травні ми зафіксували відновлення. Ми досі бачимо це відновлення, яке частково використовує людські страхи та непевності стосовно COVID-19. Ми фіксуємо зростання поширення неточної інформації та дезінформації навколо COVID-19, його причин та наслідків, - зазначив експерт.

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Він додав, що Microsoft виявляє “зростання кібератак на лікарні”.

З огляду на це, Сміт закликав уряди держав захищати лікарні зараз так, як вони робили б це під час збройного конфлікту.

Станом на вечір 17 вересня у світі підтверджено 30 249 233 випадків коронавірусу, з них 948 468 - летальні. Також лишається понад 7 млн 300 тис. активних випадків COVID-19.