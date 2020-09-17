Штати ввели санкції проти іранських розвідників за хакерство

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти іранської розвідувальної організації Rana, хакерської групи Advanced Persistent Threat 39 (APT39), а також 45 фізичних осіб через їх злочинну діяльність у кіберпросторі.

Відповідну заяву Мінфін оприлюднив у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, що забезпечувала організація Rana Intelligence Computing Company (Rana), спрямовану проти іранських дисидентів, журналістів, а також міжнародних компаній, що працюють у туристичному секторі", - зазначається в повідомленні.

Іранська організація Rana асоціюється з Міністерством розвідки країни. У Вашингтоні її називають "інструментом переслідування" цивільних осіб та компаній, які не погоджуються з політикою режиму, а також засобом розхитування ситуації в усьому світі.

Читайте також: Іран застерігає Трампа від нової стратегічної помилки

Як підкреслили в Мінфіні США, Rana організовує комп’ютерні атаки, в тому числі проти урядів іноземних держав та окремих осіб. Організація APT39, за даними американської сторони, контролюється Міністерством внутрішніх справ Ірану.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа запроваджує послідовні санкції проти уряду Ірану, якого вважає спонсором тероризму та фактором дестабілізації в регіоні і світі.