Іран застерігає Трампа від нової стратегічної помилки

Іран застеріг США від здійснення «стратегічної помилки» і пригрозив рішучою відповіддю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«Ми сподіваємося, що вони не зроблять нової стратегічної помилки, і, безумовно, в разі будь-якої стратегічної помилки вони стануть свідками рішучої відповіді Ірану», - заявив офіційний представник уряду Ірану Алі Рабіє після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Тегерану «в тисячу разів більш потужним ударом », якщо іранська влада спробує помститися за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Рабіє висловив жаль, що президент країни, «яка претендує на глобальне управління і порядок», робить поспішні і засновані на фейкових новинах заяви.

Він попередив, що реакція на такі повідомлення «нічого не дасть, окрім руйнування регіону і світового спокою», і порадив Трампу «утриматися від нового авантюризму ... заради перемоги на новий президентський термін».

Напередодні президент США заявив, що «за повідомленнями преси, Іран може планувати вбивство або інший напад на Сполучені Штати в помсту за вбивство лідера терористів Сулеймані. Будь-який напад Ірану в будь-якій формі на Сполучені Штати буде зустрінуто нападом на Іран, який буде в тисячу разів потужнішим!».

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Нагадаємо, в ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня іранські військові обстріляли американську військову базу в Іраку. Відповідальність за це взяв на себе КВІР.

Фото: The White House