Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці

Іран розпочав великомасштабні триденні військові навчання за участі ВПС, ВМС і сухопутних військ в Ормузькій протоці та Аравійському морі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Військові Ірану в четвер розпочали великомасштабні щорічні навчання в стратегічно важливій Ормузькій протоці та Аравійському морі.

У них беруть участь підрозділи військово-морських сил, авіації і сухопутних військ, також повідомляється про розгортання іранських підводних човнів і безпілотників.

Адмірал Хабіболла Саярі, командувач щорічних навчань, які отримали назву «Золфагар-99», заявив, що операція спрямована на «підвищення готовності протистояти іноземним загрозам і будь-якому можливому вторгненню».

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Як зазначає видання, маневри проходять на тлі загострення напруженості між Ісламською Республікою і США через розбіжності щодо ядерної угоди.

Фото: U.S. Navy