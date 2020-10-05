Зеленський їде з дводенним візитом до Британії

Президент Володимир Зеленський з дружиною 7-8 жовтня здійснять офіційний візит до Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“7-8 жовтня Президент України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Велику Британію”, - розповіли в ОП.

Зазначається, що під час візиту заплановані переговори Президента з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Планується також підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

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Крім того, програмою візиту передбачена аудієнція президентського подружжя з Їхніми Королівськими Високостями герцогом та герцогинею Кембриджськими.

Заплановані також зустрічі глави держави зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом, відвідання Лондонської фондової біржі та зустріч із британськими інвесторами.

Фото: ОП