Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №486/2020-рп від 5 жовтня опубліковане на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)”, - зазначається в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, заступником глави - постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації як її члени увійшли перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник керівника ОП Ігор Жовква та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Заступниками членів делегації визначено постпреда Президента в АР Крим Антона Кориневича, начальника відділу ООН Департаменту міжнародних організацій МЗС Вікторію Кувшинникову, директора Департаменту міжнародних організацій МЗС Євгенію Філіпенко, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігора Яременка.

Також Президент затвердив директиви делегації на 75-у сесію Генасамблеї ООН, але їх текс не опублікований, має гриф “таємно”.