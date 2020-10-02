Сінгапур хоче «пожвавити» Генасамблею ООН

Генеральна асамблея та Рада безпеки ООН потребують розширення репрезентативності та пожвавлення роботи.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам необхідно одночасно пожвавити Генеральну асамблею ООН та зробити щиру спробу реформувати Раду безпеки. Нині більше, ніж будь-коли, міжнародне урядування має бути репрезентативним, більш інклюзивним та відкритим”, - сказав Балакришнан.

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На його переконання, “необхідно взяти до уваги широкий спектр поглядів та робити більше для визнання великого різноманіття глобальної спільноти”. “Спроможність ООН та генерального секретаря реагувати на чинні та майбутні виклики також залежить від політичних та фінансових зобов’язань держав-членів. Дуже важливо, аби ми продовжували свою підтримку”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, США, Росія, Франція, Велика Британія та Китай є постійними членами Ради безпеки ООН є. Ці держави мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.