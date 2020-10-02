Ірландія прагне реформ у Радбезі ООН та обмеження права вето
Про це під час виступу в ООН заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Протягом минулих років ми неодноразово бачили зловживання правом вето з метою завадити Радбезу вжити необхідні заходи, у тому числі стосовно життєвоважливої гуманітарної допомоги та у відповідь на застосування хімічної зброї у Сирії. Це свідчить про ширшу потребу реформувати Радбез”, - сказав Мартін.
На його переконання, “чим довше Радбез залишається не реформованим, зокрема чим довше африканські країни позбавляють належного рівня представництва, тим більшою є загроза легітимності самого Радбезу”.
“Підзвітність поширюється й на недотримання резолюцій Ради Безпеки. Держави не можуть в односторонньому порядку вирішувати, які аспекти міжнародного права виконувати, а які ігнорувати, коли це політично невигідно”, - наголосив прем’єр-міністр.
Він додав, що “Рада Безпеки й сама відповідальна за недопущення масових злочинів”.
“Ми рішуче підтримуємо Кодекс поведінки АСТ, який зобов’язує членів Радбезу діяти з метою упередження таких злочинів, а також франко-мексиканську ініціативу стосовно обмеження використання вето”, - зазначив Мартін.
Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН у червні обрала Ірландію непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2021-2022.