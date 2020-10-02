Генасамблея та Радбез ООН потребують реформування — Чорногорія

Чорногорія вважає за доцільне провести комплексну реформу Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН задля підвищення їх ефективності та репрезентативності.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чорногорія рішуче підтримує необхідні реформи системи ООН, в тому числі комплексну реформу Ради Безпеки та активізацію Генеральної Асамблеї з метою розбудови більш ефективного, прозорого, демократичного та підзвітного ООН, в якому всі частини світу будуть представлені рівномірно”, - сказав Дарманович.

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Він наголосив, що “все частіші регіональні та локальні, а також міжнародні конфлікти через політичні, історичні й економічні причини й наслідки загрожують дестабілізувати міжнародний порядок та світ, яким ми його знаємо”.

“ООН повинен діяти як захисник миру й стабільності, підтримувати темп із новими реаліями та рухатися шляхом адаптації, аби мати змогу виконувати свою роль ще ефективніше”, - зазначив міністр.

Як відомо, США, Росія, Франція, Великобританія та Китай є Постійними членами Ради безпеки ООН є. Ці держави мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.