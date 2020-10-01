Ісландія розкритикувала Росію в ООН

Агресивні незаконні дії Росії стосовно України й Грузії дуже шкодять миру й стабільності у Європі.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Європі постійні незаконні порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України та Грузії шкодять миру та стабільності”, - сказав Тордарсон.

За його словами, викликають серйозне занепокоєння й нещодавні події в Білорусі.

Тодарсон також наголосив на необхідності продовження зусиль із пошуку політичного й мирного виходу з кризи у Сирії, Ємені та Лівії за повної підтримки усіх залучених сторін.

“Потребує пожвавлення й близькосхідний мирний процес, оскільки стагнація з обох сторін лише поглиблює наявні розбіжності, віддаляючи нас від розв’язання за принципом двох держав”, - зазначив міністр.

Він нагадав, що особлива відповідальність за підтримання миру й безпеки у світі лежить на Раді Безпеки.

“Радбез, й не в останню чергу його постійні члени, мають діяти відповідно до Статуту ООН, а не мотивуватися вузькими політичними інтересами у грі з нульовою сумою, підриваючи довіру до цього важливого органу”, - зауважив дипломат.

США, Росія, Франція, Велика Британія та Китай є постійними членами Ради безпеки ООН. Ці держави мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.