В ООН засудили обмеження доступу консулів до політв'язнів Кремля - Джапарова

Рада з прав людини в ООН засудила практику довільних обмежень доступу консулів до затриманих осіб.

Про це в Фейсбуці написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

"Сьогодні Україна разом з партнерами в рамках 45-ї сесії РПЛ ООН у спільній заяві засудила практику довільних затримань та обмежень доступу консулів до затриманих осіб, що є порушенням Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Невід’ємною частиною репресивної кампанії Росії в окупованому Криму стало етапування політв’язнів у віддалені регіони Російської Федерації. Протягом довгих тижнів етапування рідні не мають інформації про остаточне місце виконання незаконних вироків", - написала Джапарова.

Вона наголосила, що мають місце непоодинокі випадки, коли російська сторона безпідставно відмовляє українським консульським працівникам у допуску до заручників Кремля, прикриваючись насильницькою зміною їх громадянства.

Таким чином, українські громадяни позбавлені консульського захисту та будь-якої можливості підтримувати зв'язок з рідними, підкреслила перша заступниця міністра.

"Ми докладатимемо зусиль, аби ці порушення РФ отримали належну міжнародно-правову оцінку. Така протиправна поведінка Російської Федерації, що є порушенням її міжнародних зобов’язань, вже чітко задокументована в цьогорічній проміжній доповіді Генерального секретаря ООН щодо ситуації в Криму", - зазначила Джапарова.

Як повідомлялося, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з політичним радником Посольства США в Україні Девідом Геренбеком заявила, що наразі Російською Федерацією з політичних мотивів переслідуються 134 громадянина України, 112 незаконно утримуються у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму.