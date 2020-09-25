У тюрмах в Росії та Криму утримують 112 українців, 235 - у полоні ОРДЛО

112 українців незаконно утримуються в місцях позбавлення волі на території РФ та незаконно анексованого Криму, 235 українських громадян перебувають у полоні ОРДЛО.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку омбудсмена.

"Наразі Російською Федерацією за політичними мотивами переслідується 134 громадянина України. 112 незаконно утримуються у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей", - зазначила Денісова.

За її словами, командою омбудсмена здійснюється системна робота, направлена на захист прав усіх бранців країни-агресора та їхнє найскоріше звільнення.

Фото: EPA