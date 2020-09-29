Кулеба в ООН: Росія використовує терористичні методи в окупованому Криму та на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що світове співтовариство не має заплющувати очі на терористичні методи РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це дипломат заявив під час віртуальної ІІ Міністерської зустрічі Групи друзів жертв тероризму, яка відбулася у межах загальних дебатів 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зазначається, що Кулеба засудив тероризм та насильницький екстремізм як одні з ключових викликів міжнародному миру та розвитку. Глава зовнішньополітичного відомства також привернув увагу учасників до досвіду України, яка вже сьомий рік поспіль протистоїть збройній агресії та терористичним методам РФ на Донбасі та в Криму.

«Світове співтовариство не має закривати очі на спроби держави-постійного члена Радбезу ООН змусити замовкнути захисників прав людини, громадських активістів та журналістів на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу під виглядом проведення контртерористичних заходів», - заявив глава МЗС України.

Кулеба підкреслив важливість консолідації міжнародних зусиль для забезпечення дотримання прав жертв тероризму та надання їм належної підтримки, допомоги і реабілітації.

«Не менш важливим завданням залишається притягнення до відповідальності усіх організаторів, наставників та спонсорів терористичної діяльності», - наголосив міністр.

Група друзів жертв тероризму - міжнародне політичне об’єднання країн-однодумців, яке опікується проблемами захисту прав людей, постраждалих внаслідок терористичних актів.