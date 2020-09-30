Хорватія в ООН: COVID-19 змусив задуматися над принципами глобалізації

“Безпрецедентні обставини, у яких ми живемо, дають нам унікальну можливість обдумати глобальну роль багатосторонності та підвищити значимість належної глобалізації й заснованого на правилах міжнародного порядку”, - сказав Пленкович.

Він наголосив на важливості дотримання прав людини під час нинішніх складних часів. “Захищаючи добробут наших громадян, ще більш важливо, аби в нинішні складні часи ми продовжували поважати й захищати права людини й основоположні свободи, а також міжнародне право й верховенство закону”, - зазначив прем’єр-міністр.

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За його словами, Хорватія визнає, що заснований на правах людини підхід - єдиноможливий для забезпечення такої реакції, яка не залишить нікого позаду.

Станом на середу на території Хорватії залишалося 1256 активних випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 280 життів.