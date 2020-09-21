Ердоган закликав реформувати Радбез ООН та зробити Стамбул одним із його центрів

Система ООН неефективна ні у запобіганні конфліктам, ні в їх припиненні, адже структура Радбезу ООН полишає долю понад 7 мільярдів людей на милість 5 країн, що несправедливо.

Про це у понеділок під час виступів з нагоди відкриття зустрічей високого рівня 75-ї Генасамблеї ООН сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Попри сповідувані ідеали, система Організації Об'єднаних Націй неефективна ні в запобіганні конфліктам, ні в припиненні конфліктів. Усі ми зараз бачимо, що не можемо подолати сьогоднішні випробування за допомогою структур, сформованих відповідно до потреб минулого століття. Структура Ради Безпеки ООН, яка полишає долю понад 7 мільярдів людей на милість 5 країн, не є ні справедливою, ні стійкою", - сказав Ердоган.

Він закликав реформувати РБ ООН, щоб організація могла знову набути колишньої ефективності та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.

"Перетворення Стамбула, який є на перехресті континентів, в один із центрів ООН, сприятиме глобальним зусиллям щодо миру та стабільності", - сказав політик.

Президент Туреччини у своїй промові нагадав про те, що його країна в умовах пандемії надала допомогу 146 державам світу.

Як повідомлялося, сьогодні в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї. Зазвичай на цю подію до штаб-квартири ООН з'їжджаються глави держав та урядів з усього світу, які виступають з трибуни, проводять багатосторонні й двосторонні зустрічі. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.